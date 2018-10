Alunos iniciam arborização da antiga pedreira da Água do Jacú

Fazendo parte da sequência de atividades do calendário em comemoração a Semana da Pátria, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou no dia 06 de setembro, o início da arborização da antiga pedreira da Água do Jacú.

O espaço que até ano passado servia irregularmente de local de despejo de entulho e outros materiais, foi todo recuperado, aterrado e cercado com alambrado pela atual administração.

Alunos das escolas do município foram convidados para fazer o plantio inicial de 300 árvores de diversas espécies, com o objetivo de promover a consciência ambiental de nossas crianças.

Ao todo 1.200 árvores serão plantadas no local para formação da área de preservação ambiental.