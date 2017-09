Alunos recebem uniformes de reposição

Os alunos das escolas municipais de Sertanópolis receberam, no final de agosto, os uniformes escolares de reposição. Os kits são compostos de 7 peças, incluindo camisetas, bermudas e calças compridas. As camisetas são brancas com o brasão do município estampado no lado esquerdo. As calças e bermudas são pretas, confeccionadas em lycra. Os alunos das escolas municipais de Sertanópolis receberam, no final de agosto, os uniformes escolares de reposição. Os kits são compostos de 7 peças, incluindo camisetas, bermudas e calças compridas. As camisetas são brancas com o brasão do município estampado no lado esquerdo. As calças e bermudas são pretas, confeccionadas em lycra.

Segundo o Depto. de Educação, “foram entregues cerca de 8.700 peças, para todas as escolas, incluindo o CMEI Maria de Lourdes Fernandes”, informaram. Com relação à uma eventual demora, a justificativa é que “não houve demora. Não é a primeira vez que entregamos os uniformes. Essas peças são para reposição daqueles uniformes que foram mais usados ou encontram-se danificados, por um motivo ou outro. O processo é demorado, pois havia necessidade de prova de tecido, qualidade de acabamento, disputa de preços, prazo de entrega, uma série de motivos. Nenhuma criança ficou sem uniforme. Nós tínhamos uma reserva técnica que foi sendo utilizada durante o ano, de forma a atender a todos. Nesse novo lote, também iremos retirar uma parte para compor a reserva técnica, visando casos especiais e novas matrículas ou transferências”, explicaram.

Os uniformes foram entregues pelo Prefeito Tide Balzanelo, o vice Edson Pedro Filho e a diretora da Educação, Carina Barco Marcon. Cinco escolas municipais foram beneficiadas e mais de 1.200 alunos atendidos. O investimento girou na casa de R$ 103 mil reais, com recursos livres da educação.

Dona Silvia Pereira, mãe de dois alunos elogiou a iniciativa. Segundo ela, “nunca faltou uniforme para os meus filhos. Foram entregues ano passado e agora novamente. Agradeço, pois não é fácil comprar roupa para esses meninos. Só tenho a agradecer”, afirmou.