Alvorada do Sul desenvolve ações de fortalecimento de vínculos com gestantes

A Secretaria de Assistência Social em parceria com a Clínica Mulher, vem desenvolvendo várias ações para as gestantes do município, através do Programa Criança Feliz e o Projeto Integração, são oferecidas aulas de pintura e ensaio fotográfico produzidas por Marcos Vinícius P. Alves. Estas atividades proporcionam momentos de fortalecimento de vínculos com seus bebês, além da troca de experiências entre as gestantes.

As participantes são beneficiárias do Programa Bolsa Família e Cadastro Único e encaminhadas para o CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, através da Enfermeira Sarita Rufino Melhado da Clínica da Mulher, onde são realizados os encontros, aulas de pintura para confecção do enxoval do bebê e ensaio fotográfico. Os registros das gestantes buscam resgatar a autoestima, informar e acompanha-las durante todo pré-natal.

O Projeto foi reformulado pela Secretária de Assistência Social Letícia Brussolo e pela coordenadora do projeto Vanessa Mara Solcia, juntamente com a monitora do curso de Pintura Lucilaine Regina Mendes, após o desenvolvimento do Programa Criança Feliz, com ações que visam a proteção social e a prevenção de riscos.