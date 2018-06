Alvorada do Sul inicia o resgate do turismo no município

Após um período de quatro anos praticamente parado, o turismo em Alvorada do Sul começa a ter a importância que sempre deveria ter tido.

No início de junho, o vice-prefeito Adriano Vertuan, acompanhado pelos Secretários André Debiasio, Osmar Spin, Ever Dugolin e a turismóloga Érica Bufalo, estiveram em Sertaneja participando de uma oficina de Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento Regional Sustentável dos municípios banhados pela Represa Capivara.

O evento foi coordenado pelo Governo do Estado do Paraná, através da Paraná Projetos. Este foi o primeiro passo para Alvorada do Sul resgatar o turismo na cidade, que ficou paralisado por quatro anos, na gestão anterior.

Para conhecer o potencial do município na área do turismo, a Assessora Executiva da Paraná Projetos, Ângela Soares, esteve em visita técnica em Alvorada do Sul, no último dia 13 de junho. A visita foi para conhecer as potencialidades do município, que agora faz parte do projeto de Desenvolvimento Regional dos municípios banhados pela Represa Capivara.

Ela conversou com o prefeito Marcos Voltarelli e visitou alguns pontos turísticos, como a charmosa Igreja Matriz e a estátua em homenagem ao pescador, localizada no Lago dos Patos. Na sequência esteve em visita à Estância Alvorada onde foi recebida pelo proprietário Luiz Henrique. Segundo Voltarelli, “esse projeto tem o objetivo de desenvolver a região, da qual Alvorada do Sul faz parte e aproveitar as oportunidades que o Turismo pode trazer.

Possuímos uma grande orla banhada pelas águas da Represa Capivara e uma natureza exuberante. Podemos tirar proveito disso, gerar empregos e renda através do turismo de natureza”, explicou.