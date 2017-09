Alvorada do Sul inicia recuperação do Aterro Sanitário

No início de setembro, o município de Alvorada do Sul deu início à abertura de uma nova vala para destinação de resíduos sólidos urbanos, que eram tratados de maneira imprópria (lixão). O IAP notificou o município no dia 20/12/2016, determinando a adequação do Aterro Sanitário, para cumprir a legislação ambiental.

Segundo a administração, “desde 2014 o lixão estava irregular e o IAP já havia notificado o município para que fosse feita a adequação. Estamos investindo cerca de R$ 280 mil, com recursos próprios, para atendermos as exigências ambientais. Com a nova vala, teremos a correta destinação dos resíduos urbanos, inclusive com a aplicação de uma manta geológica de PVC e o tratamento do chorume”, explicaram.

Com a nova vala, a administração de Alvorada do Sul vai resolver um problema antigo, proporcionando uma sobrevida ao Aterro Sanitário de mais cinco anos, em média, podendo durar mais, caso haja uma maior quantidade de material reciclável separado pela população. O município em parceria com o Ministério Público de Bela Vista do Paraíso iniciarão um trabalho de conscientização sobre a separação do lixo orgânico e reciclados.