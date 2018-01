Alvorada do Sul vence em Santa Catarina

Alunos da Escola Furacão de Futebol representaram Alvorada do Sul na disputa da 9ª Copa Furacão, na cidade de Treze Tílias (Santa Catarina). O município possui cerca de 8 mil habitantes e recebeu mais de 1.400 alunos de 20 unidades da Escola Furacão de todo Brasil, além de membros das comissões técnicas e familiares dos jovens atletas.

A Escola Furacão é uma parceria dos municípios com a equipe do Atlético Paranaense, de Curitiba. Os visitantes movimentaram a cidade, ocupando alojamentos, hotéis e o comércio da cidade de Treze Tílias, que foi colonizada por austríacos. As casas e prédios possuem características típicas da Áustria e encantaram os visitantes. A disputa aconteceu em cinco dias e mudou a rotina do município. O evento foi organizado pela Escola Furacão Treze Tílias e o Clube Atlético Paranaense. Foram utilizados quatro campos na cidade e na região, onde aconteceram 130 jogos. Os atletas ficaram hospedados em cinco alojamentos montados em escolas e creches do município. Foram servidas cerca de 18 mil refeições durante os cinco dias do campeonato.

Segundo Ricardo Silva, coordenador do Clube Atlético Paranaense, “o envolvimento de todos foi muito grande. Foi mais um campeonato realizado com sucesso e que comprova a força do projeto”, afirmou.

A Copa Furacão em Treze Tílias aconteceu entre os dias 16 a 20 de dezembro de 2017 e foi dividida em quatro categorias (do sub 11 a sub 17). Alvorada do Sul participou com duas categorias: Sub 15 e sub 17. Na categoria sub 15, Alvorada ficou em quatro lugar. Já o Sub 17 foi o campeão, com a seguinte campanha:

Alvorada 3 x 0 São José dos Pinhais

Alvorada 1 x 0 Pinhão São Bento

Alvorada 3 x 0 Bairro Alto Curitiba

Alvorada 1 x 0 Medianeira

Na final, Alvorada enfrentou a forte equipe da Vila das Belezas, da cidade de São Paulo, vencendo pelo placar de 5 x 2. A equipe técnica de Alvorada do Sul foi formada pelos técnicos Tiago da Penha, tendo Marquinhos Moura como auxiliar técnico e Paulo Oliveira como motorista. O Secretário de Esportes Edenilson Bufalo e toda sua equipe agradeceram o apoio do Prefeito Marcos Pinduca que não mediu esforços para que Alvorada do Sul participasse desse evento. Segundo ele, “nossos atletas foram guerreiros e os professores Tiago da Penha, Marquinhos Moura e Marcos Antunes fizeram um excelente trabalho com essas crianças em toda competição. O resultado não poderia ser outro: Quarto colocado na categoria sub 15 e campeão na sub 17, entre as 20 equipes que participaram da Copinha”, exaltou.