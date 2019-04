Alvorada irá ganhar embarcadouro coletivo

250 mil pessoas que moram ou trabalham no Portão, Novo Mundo, Guaíra, Fanny e Lindóia serão beneficiadas com mais agilidade no atendimento de ocorrências. A nova sede foi implantada em parceria pelo Estado, prefeitura e empresários da região. Leia a materia completa

(ATUALIZADA) Mostra do artista no Brasil traz obras históricas e outras inéditas nascidas de sua imersão pela cultura no país. Em cartaz no MON, a partir de 2 de maio. A exposição em Curitiba foi viabilizada pelo Governo do Paraná, e o Museu destinou o seu principal espaço expositivo, o “Olho”. Leia a materia completa