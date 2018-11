Alvorada promove concurso de fotos

A Prefeitura de Alvorada do Sul, através da Secretaria de Turismo e Cultura realizou, no último dia 21 de novembro, a premiação do Concurso “Minha Cidade Merece um Click”. O evento durante um Encontro no Lago, em que foram realizadas várias fotos dos principais pontos turísticos de Alvorada.

Segundo o Secretário de Turismo e Cultura, Célio Lemes, “concorreram 168 fotos de alunos com idades entre 8 a 11 anos, dos Colégios Anastácio Cerezine e Semente do Saber. A premiação ocorreu no Centro Cultural e contamos com a apresentação dos cantores João Alyson e Adriano, Catarina Estralioto (finalista do The Voice Kids e Ídolos) e Maria Clara”, informou.

Compareceram ao evento o Prefeito Marcos Voltareli, o vice Adriano Vertuan, o Presidente da Câmara Mirim, Marcos Pedro Jesus, vários vereadores e secretários municipais.

A primeira colocada foi Maria Vitória, da Escola Anastácio Cerezine, que ganhou uma bike, além de camisetas do evento. As escolas participantes receberam camisetas, cadernos e canetas. Na ocasião também foi divulgado o Calendário Cultural de Final de Ano. O comércio de Alvorada do Sul irá promover o AlvoNatal com premiações que vão de R$ 3 mil a 500 reais. O comércio começará abrir à noite à partir do dia 17 de dezembro, até o dia 24 de dezembro. A Casa do Papai Noel será montada na Avenida Joaquim Alves de Lima. No dia 31 de dezembro acontece o Show da Virada, com queima de fogos e apresentações musicais.