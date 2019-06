Alvorada realiza Conferência da Pessoa Idosa

No dia 29 de maio, a Secretaria de Assistência Social de Alvorada do Sul realizou no CCI – Centro de Convivência dos Idosos, a III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que teve, como tema principal “Os desafios de envelhecer no Século XXI e o papel das Políticas Públicas”.

Cerca de 120 pessoas participaram da Conferência e discutiram propostas para serem encaminhadas para a Conferência Estadual e a Conferência Federal, que irão definir as prioridades no atendimento à pessoa idosa.

Entre as propostas apresentadas estão: O percentual de casas populares em Programas Habitacionais destinados aos idosos, vagas prioritárias de estacionamento para idosos próximos aos bancos, vagas para idosos no tratamento de saúde bucal, desenvolver um projeto de hortas comunitárias para idosos, tanto no plantio quanto no cuidado, visando atender ao consumo, em articulação com palestras nutricionais, divulgar e ampliar o atendimento na EJA – Educação de Jovens e Adultos, ampliação das atividades nos centros dos idosos, ampliação da lista de medicamentos da Farmácia Básica do Governo Federal, entre outras propostas apresentadas.

Segundo a organização, “a Conferência foi muito produtiva e contou com a presença de várias autoridades, que destacaram a importância do evento para a comunidade, ampliando assim os projetos destinados aos idosos”, afirmaram.

O número de participantes superou as expectativas dos organizadores da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.