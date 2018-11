Alvorada realiza Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA do município de Alvorada do Sul, juntamente com a Prefeitura do Municipal, convidaram a toda comunidade para participarem da IX Conferência Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Entre cerca dos 80 participantes do evento estavam os usuários dos serviços do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, adolescentes alunos da Escola Estadual Anastácio Cerezini, monitores e professores do Projeto Integração, Conselho Tutelar, Diretores das Escolas Municipais e da Apae Municipal e autoridades como secretários municipais, o vice-Prefeito Adriano Vertuan representando o Prefeito Marcos Antonio Voltarelli.

Foram realizadas conferências livres, a princípio com os jovens do município e nos grupos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias- PAIF.

A Conferência Municipal foi realizada no dia 31 de outubro de 2018, das 13h às 17h no Centro de Referência de Assistência Social de Alvorada do Sul – CRAS e com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Tem como objetivo mobilizar os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos – SGD, crianças, adolescentes e a sociedade para a construção de propostas voltadas para a afirmação do princípio da proteção integral de crianças e adolescentes nas políticas públicas, fortalecendo as estratégias/ações de enfrentamento às violências e considerando a diversidade.

Os participantes foram recepcionados, receberam o cronograma e crachá do evento, houve a solenidade de abertura com as autoridades compondo a mesa, logo após a Presidente do CMDCA Sra. Renata Cristina Fabiano fez a abertura do evento e reafirmou a importância de momentos como esse para a elaboração de propostas para o enfrentamento a violências contra crianças e adolescentes, bem como da importância da participação pela primeira vez de muitos adolescentes para auxiliarem e exporem suas ideias durante essa elaboração, “os adolescentes precisam entender seus direitos e deveres, e sua voz precisa ser ouvida, precisamos tê-los próximos e incentivá-los a participar nas decisões e na elaboração dessas propostas, entender suas necessidades frente a sociedade”, enfatiza a Presidente.

O cronograma seguiu com a palestra da Sra. Daniela Moris, Assistente Social e Especialista em Gestão de Políticas Sociais com Centralidade na Família, que abordou o tema “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento de Violências em sua fala.

Após a palestra foi servido um coffebreak aos participantes e conduzidos aos grupos de eixos temáticos para definir e elaborar ações no atendimento à crianças e adolescentes do município. Definido essas ações houve o encerramento com a Secretária de Assistência Social, Letícia Brússolo, que salientou: A conferência é um espaço aberto para toda a comunidade e objetiva fortalecer a participação da sociedade na elaboração, acompanhamento e execução das políticas públicas voltadas às crianças e aos adolescentes em nosso município e os que estiveram presentes tem direito a receber uma certificação pela participação do evento e agradecemos a presença de todos os envolvidos aqui hoje. Também relembrou das conquistas realizadas durante a nova administração como ampliação das oficinas no ano de 2018 através do Projeto Integração, as estratégias e visitas do Programa Criança Feliz, regularização do Fundo da Criança e do Adolescente, criação e aprovação da Lei da Rede de Proteção e composição da mesma.

Estas ações têm fortalecido o trabalho de intersetorialidade no município, através do CRAS e da Secretaria de Assistência Social com as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.