ANIVERSÁRIO 70 ANOS DE BELA VISTA DO PARAÍSO – PROGRAMAÇÃO

 

Confira a programação completa do 70º Aniversário de Bela Vista do Paraíso que acontece de 06 a 28 de outubro.

  • DIA 06/OUTUBRO/2017 – SEXTA-FEIRA
  • 13:30 HORAS
  • TARDE RECREATIVA
  • Local: CONJUNTO ROSA LUPPI

 

  • DIA 07/OUTUBRO/2017 – SÁBADO
  • 20:00 HORAS
  • Apresentação de Danças Folclóricas Alemãs
  • Local: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

 

  • DIA 08/OUTUBRO/2017 – DOMINGO
  • 09:00 HORAS
  • CÃOMINHADA
  • SAÍDA DEFRONTE A PREFEITURA

 

  • DIA 14/OUTUBRO/2017 – SÁBADO
  • 08:30 HORAS
  • TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO
  • Local: QUADRA DE ESPORTES DO CONJ. ERNESTO ROSA (MUTIRÃO)
  • 19:00 HORAS
  • MISSÃ EM AÇÃO DE GRAÇAS
  • IGREJA MATRIZ

 

  • DIA 15/OUTUBRO/2017 – DOMINGO
  • 15:00 HORAS
  • JOGO DE FUTEBOL
  • Local: ESTÁDIO BRASÍLIO DE ARAÚJO
  • 19:30 HORAS
  • CULTO DE ADORAÇÃO E LOUVOR
  • Local: IGREJA PRESBITERIANA
  • 21:00 HORAS
  • SHOW COM TONHO DO PRADO
  • SHOW COM THÉO & THIAGO
  • SHOW COM FELIPE RISSO & RAFAEL
  • Local: Av. Independência (Centro)

 

  • DIA 16/OUTUBRO/2017 – SEGUNDA
  • 09:00 HORAS
  • SESC – RECREAÇÃO E BRINQUEDOS INFLÁVEIS
  • Local: PRAÇA DO TEATRO MUNICIPAL

 

  • DIA 16/OUTUBRO/2017 – SEGUNDA
  • 16:00 HORAS
  • ATO CÍVICO E DESFILE ESCOLAR
  • APRESENTAÇÃO DE ZUMBA COM CRIS VALENZUELA
  • Local: Av. Independência (Centro)

 

  • DIA 19/OUTUBRO/2017 – QUINTA-FEIRA
  • 09:00 e 14:00 HORAS
  • APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE TEATRO DA APAC DE SERTANÓPOLIS
  • PEÇA: O GATO MALHADO E A ANDORINHA SINHÁ
  • Local: ROTARY CLUB DE BELA VISTA DO PARAÍSO

 

  • DIA 21/OUTUBRO/2017 – SÁBADO
  • 13:30 HORAS
  • APRESENTAÇÃO DO BALLET MUNICIPAL PARA COMUNIDADE DE SANTA MARGARIDA
  • Local: Santa Margarida
  • 14:30 HORAS
  • CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
  • Local: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

 

  • DIA 26/OUTUBRO/2017 – QUINTA-FEIRA
  • 08:00 HORAS
  • TORNEIO INTERESCOLAR MUNICIPAL DE HANDEBOL
  • Local: GINÁSIO DE ESPORTES FORMIGUINHA

 

  • DIA 28/OUTUBRO/2017 – SÁBADO
  • 08:30 HORAS
  • TORNEIO REGIONAL DE FUTEBOL FEMININO
  • Local: GINÁSIO DE ESPORTES FORMIGUINHA

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>