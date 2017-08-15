ANIVERSÁRIO 70 ANOS DE BELA VISTA DO PARAÍSO – PROGRAMAÇÃO

Confira a programação completa do 70º Aniversário de Bela Vista do Paraíso que acontece de 06 a 28 de outubro.
- DIA 06/OUTUBRO/2017 – SEXTA-FEIRA
- 13:30 HORAS
- TARDE RECREATIVA
- Local: CONJUNTO ROSA LUPPI
- DIA 07/OUTUBRO/2017 – SÁBADO
- 20:00 HORAS
- Apresentação de Danças Folclóricas Alemãs
- Local: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
- DIA 08/OUTUBRO/2017 – DOMINGO
- 09:00 HORAS
- CÃOMINHADA
- SAÍDA DEFRONTE A PREFEITURA
- DIA 14/OUTUBRO/2017 – SÁBADO
- 08:30 HORAS
- TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO
- Local: QUADRA DE ESPORTES DO CONJ. ERNESTO ROSA (MUTIRÃO)
- 19:00 HORAS
- MISSÃ EM AÇÃO DE GRAÇAS
- IGREJA MATRIZ
- DIA 15/OUTUBRO/2017 – DOMINGO
- 15:00 HORAS
- JOGO DE FUTEBOL
- Local: ESTÁDIO BRASÍLIO DE ARAÚJO
- 19:30 HORAS
- CULTO DE ADORAÇÃO E LOUVOR
- Local: IGREJA PRESBITERIANA
- 21:00 HORAS
- SHOW COM TONHO DO PRADO
- SHOW COM THÉO & THIAGO
- SHOW COM FELIPE RISSO & RAFAEL
- Local: Av. Independência (Centro)
- DIA 16/OUTUBRO/2017 – SEGUNDA
- 09:00 HORAS
- SESC – RECREAÇÃO E BRINQUEDOS INFLÁVEIS
- Local: PRAÇA DO TEATRO MUNICIPAL
- DIA 16/OUTUBRO/2017 – SEGUNDA
- 16:00 HORAS
- ATO CÍVICO E DESFILE ESCOLAR
- APRESENTAÇÃO DE ZUMBA COM CRIS VALENZUELA
- Local: Av. Independência (Centro)
- DIA 19/OUTUBRO/2017 – QUINTA-FEIRA
- 09:00 e 14:00 HORAS
- APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE TEATRO DA APAC DE SERTANÓPOLIS
- PEÇA: O GATO MALHADO E A ANDORINHA SINHÁ
- Local: ROTARY CLUB DE BELA VISTA DO PARAÍSO
- DIA 21/OUTUBRO/2017 – SÁBADO
- 13:30 HORAS
- APRESENTAÇÃO DO BALLET MUNICIPAL PARA COMUNIDADE DE SANTA MARGARIDA
- Local: Santa Margarida
- 14:30 HORAS
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
- Local: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
- DIA 26/OUTUBRO/2017 – QUINTA-FEIRA
- 08:00 HORAS
- TORNEIO INTERESCOLAR MUNICIPAL DE HANDEBOL
- Local: GINÁSIO DE ESPORTES FORMIGUINHA
- DIA 28/OUTUBRO/2017 – SÁBADO
- 08:30 HORAS
- TORNEIO REGIONAL DE FUTEBOL FEMININO
- Local: GINÁSIO DE ESPORTES FORMIGUINHA