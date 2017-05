Aniversário de 66 anos de Primeiro de Maio

O município de Primeiro de Maio completou 66 anos de emancipação política, na data que dá nome à cidade. Este ano, devido a situação política delicada que o município atravessa, a festa este ano foi mais simples. A Prefeitura programou alguns shows na Paranatur e o Rodeio não foi realizado.

Segundo a administração, “o custo do rodeio é muito alto e como a cidade atravessa dificuldades financeiras, resolvemos fazer uma festa mais modesta. Um dos problemas foi a instabilidade política gerada por uma candidatura que acabou sendo considerada irregular pela Justiça Eleitoral. O atual prefeito acabou assumindo a responsabilidade de dirigir a cidade”, explicaram.

Na sexta, dia 28 de abril, aconteceu a apresentação do cantor Adriano Júnior e encerramento com DJ. No sábado, dia 29, foi a vez da dupla Sinésio e Henrique, exposição de maquinário agrícola, carros, motos e veículos náuticos.

No domingo, dia 30, a apresentação musical ficou a cargo da Banda Jair Supercap Show. Na segunda, dia do aniversário da cidade, aconteceu um desfile escolar na Rua Nove, cavalgada e paradão automotivo.

O Prefeito Paulinho disse estar buscando soluções inovadoras para resolver os problemas do município. Segundo ele, “uma das maiores dificuldades diz respeito à pavimentação asfáltica. As ruas da cidade não tiveram manutenção e muitas estão em péssimo estado. Conseguimos agora mais 500 mil para recape, mas ainda é pouco”, lamentou. “Estamos aguardando as decisões da Justiça Eleitoral, mas o município não pode parar. Estou todos os dias junto com o povo, procurando saber o que precisam. Estou fazendo minha parte, como cidadão primaense que sou. Não posso deixar de cumprir minha obrigação e mesmo com uma festa simples, não deixamos passar em branco”, afirmou.

A diretora do Departamento de Educação, Iracy de Andrade Arruda destacou a aquisição de uniformes para os alunos das escolas municipais e agradeceu aos professores, diretores, alunos e pais que estiveram presentes ao desfile, para homenagear Primeiro de Maio.