Aniversário de Florestópolis: A festa de uma cidade feliz

A Prefeitura, através do Departamento de Educação, com ajuda do Depto. de Obras e vários setores da administração, foi a responsável pela festa maravilhosa. Segundo o Prefeito Nelson Júnior, “esse povo maravilhoso merece todo nosso carinho. É uma forma de retribuir todo o trabalho que a população realiza durante o ano e, ao mesmo tempo, marcar essa importante data cívica, que é o aniversário de 66 anos de emancipação política de Florestópolis”, afirmou.

No palco principal, secretários, vereadores e autoridades saudaram a população que compareceu em massa na avenida. O aniversário de Florestópolis é comemorado no dia 14 de novembro e, em função do feriado municipal, as festividades aconteceram na véspera. Confira algumas fotos do evento, que teve a cobertura exclusiva do Jornal da Cidade:



Vista parcial do palanque oficial, com as autoridades presentes.

Autoridades presentes ao Desfile de Aniversário de Florestópolis Maestro Marcos Garcia, regente da Bamuflor – Banda Municipal de Florestópolis Bamuflor – Banda Municipal de Florestópolis executando o Hino Nacional Este era o público presente no início do Desfile. Veja adiante, como ficou tomada a avenida. Vista geral do palanque oficial, durante a execução do Hino de Florestópolis.

Prefeito Nelson Júnior, a Primeira Dama Caroline Paduanelo, Pres. da Câmara, Sérgio Rizzo e os vereadores Zezão e José Moraes. A beleza presente no Desfile. As crianças representaram o futuro de Florestópolis A Escola Jovino Pereira levou um bolo para a avenida, comemorando os 66 anos da cidade. Os gêmeos ficaram atentos ao movimento. Lindinhos. Novamente, as crianças de Florestopolis colorindo a avenida. CMEI Jovino Pereira de Brito Algumas crianças estavam acompanhadas pelas mães. No colo da professora, a criança sente segurança ao desfilar. CMEI Rei Davi A cada grupo, um tema diferente e uma beleza sem igual. Os pequenos principes da Escola Rei Davi. CMEI Miguel Telles de Lima CMEI Paula di Rosa As pequenas bailarinas Olha que fofura! A pequena não esperou o desfile terminar e mandou a mamadeira ali mesmo. As autoridades ganharam presentes das escolas A diretora de Educação, Silvia Santana reparte os presentes com o vice Nilson Soares e o vereador Silvio (Biba) Outra ala de muita graça e beleza Pais e funcionários estiveram unidos na avenida. Os parabéns… … para Florestópolis ! As abelhinhas… E as borboletas… Hoje tem circo, sim senhor. Uma agradável surpresa a cada escola.

Em cima da hora. A avenida foi sendo tomada pelo público, que compareceu em massa.

A diversidade foi tema presente ao desfile. Um belíssimo painel mostrou o Sítio do Pica Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Personagens do Sítio cruzaram a avenida. Escola Nilson Ribas homenageou Ziraldo. Se tem Ziraldo, tem que ter o Menino Maluquinho, com sua panela na cabeça. Todas de tranças. Maurício de Souza foi lembrado pela Escola Vitória Régia Personagens imortalizados por Maurício de Souza: Cebolinha, Mônica, Chico Bento, Magali e Cascão. Pastoral da Criança, que teve início em Florestópolis, através de Zilda Arns. Vejam só a avenida, em mais uma foto: Totalmente lotada. Turma da Terceira Idade Lembrando Lampião e Maria Bonita, o CCI São Thomaz de Aquino foi para avenida. Os lindos olhos azuis dessa criança viram o desfile.

Colégio Eudice de Oliveira Autores e escritores de Florestópolis. Autores e escritores de Florestópolis Autores e escritores de Florestópolis Autores e escritores de Florestópolis É preciso muito equilibrio para aguentar horas a fio na perna de pau. Professores do Colégio Eudice de Oliveira. Secretaria de Saúde do Município. CAPS – Centro de Atenção Psicossocial NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Os jovens talentos do Esporte. O futuro do esporte da nossa cidade. Rotary Club de Florestópolis esteve presente ao desfile. Florestópolis provou que é uma cidade repleta de muita beleza. Toda simpatia da baliza da Banda Bamuflor Encerramento do Desfile com a Banda Municipal de Florestópolis. As balizas e ginastas da Bamuflor deram um show de graça e beleza.