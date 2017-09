Apae Sertanópolis comemora 50 anos

No ano de 2017 a Apae de Sertanópolis comemora seus 50 anos. Uma data para ser celebrada e contada com muito entusiasmo devido as inúmeras conquistas e avanços para toda população, principalmente aos portadores de deficiência intelectual e múltipla e seus familiares.

Agradecemos a todos da presidência, direção e colaboradores pela confiança, parceria e credibilidade em nosso trabalho no desenvolvimento da Edição Especial e Comemorativa de 50 anos.

Ao final foi entregue um quadro com a imagem da Capa, num oferecimento do Jornal da Cidade, em mãos para a Diretora Antônia Aparecida Miquelassi Ausechi.

Em breve acontecerá a comemoração oficial do cinquentenário, juntamente com a 34ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Sertanópolis promovido pela instituição.