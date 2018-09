Assinado convênio para Curso Superior

No último dia 28 de agosto, a Prefeitura de Sertanópolis firmou convênio com o Instituto Federal do Paraná – IFPR para implantação de sete cursos técnicos de nível superior.

Será criado um Polo EAD – Ensino à Distância, na Escola Luiz Deliberador, que irá oferecer cursos de Técnico em Administração, Técnico em Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Logística, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Serviços Públicos e Técnico em Vendas. Os cursos terão duração de dois anos, sendo que, uma vez por semana, as aulas serão presenciais.

Segundo a Diretora do Depto. de Educação, Carina Barco Marcon, “as matrículas serão iniciadas no final de novembro até início de dezembro e as turmas serão abertas assim que atingirem a quantidade mínima de 25 alunos. As aulas terão início em 19 de fevereiro de 2019”, adiantou.

O convênio foi assinado pelo Prefeito Tide Balzanelo, no último dia 28 de agosto, na presença do Reitor da IFPR, Odacir Antônio Zanata. Para maiores informações, os interessados podem procurar o Departamento de Educação, no horário comercial.