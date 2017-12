Assinado convênio para recape asfáltico

No último dia 11 de dezembro, a prefeita Bruna Casanova assinou no Palácio do Iguaçu, em Curitiba, uma série de convênios, que chegam ao montante de R$ 1,5 milhão, para recuperar e recapear ruas de Primeiro de Maio.

A assinatura desses convênios são uma parte do pacote de benefícios para Primeiro de Maio que o governador Beto Richa anunciou durante sua visita ao município em novembro.

O objetivo da administração municipal em implantar um ousado projeto de recuperação de todas as ruas de Primeiro de Maio entra agora em fase de planejamento, uma vez que os recursos financeiros ficam garantidos para Primeiro de Maio com a assinaturas dos convênios.

“Sabemos da necessidade urgente de recuperar as ruas do nosso município e estamos buscando todas as alternativas para que esse planejamento se torne realidade” disse a prefeita.

Na oportunidade, o governador Beto Richa não pode receber a prefeita Bruna Casanova por estar em uma missão internacional. No entanto, a vice-governadora Cida Borghetti deu total atenção a prefeita, que ainda foi recebida em evento pelo Chefe da Casa Civil Valdir Rossoni e esteve acompanhada pelo Deputado Estadual Luiz Claudio Romanelli