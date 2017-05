Assistência Social em novas instalações

O Serviço de Assistência Social de Primeiro de Maio está em novas instalações, construídas com recursos próprios do município e uma pequena ajuda do Governo Estadual. O Serviço de Assistencia Social fornece proteção especial à pessoas necessitadas, encaminhando as solicitações para os setores competentes, como Cras, Habitação, Programas sociais, cadastro do Programa Leite das Crianças, todos eles habilitados no Cadastro Único do Programa Bolsa Família.

Segundo a Secretária de Assistência Social, Suelen Andreatto, “o primeiro passo é fazer uma avaliação das necessidades dos usuários. Após essa etapa encaminhamos para os setores competentes”, explicou.

O Serviço Municipal de Assistência Social também oferece oficinas para pessoas carentes, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV). As aulas são ministradas no CRAS e são oferecidas oficinas de pintura, barbante, crochê, música, patchwork, ingresso na Fanfarra Municipal e aulas de Capoeira. Em breve serão oferecidas também aulas na área de esporte, em parceria com o projeto Show de Bola com Cidadania.

O Serviço Municipal de Assistência Social, oferece proteção social especial e trabalha com famílias e indivíduos que vivenciam a violação de direitos. Em pouco tempo, o Serviço Social já adquiriu novos instrumentos e equipamentos para a Fanfarra Municipal e tem incentivado o trabalho do Mestre Cláudio, nas aulas de capoeira.

Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Assistência Social, na Rua 11, ao lado do Departamento de Educação, próximo à Prefeitura Municipal, em horário comercial.

Confira edição na integra, acesse: Abril/2017