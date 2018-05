Assistência Social realiza ação contra a Exploração Sexual Infantil

A Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso, por intermédio do Departamento de Assistência Social, realizou, no último dia 18 de maio, uma ação coletiva em razão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes.

A ação teve início ainda na madrugada, com a instalação de centenas de flores amarelas – símbolo da campanha nacional – em diferentes partes da cidade. O objetivo era chamar a atenção da população sobre os riscos e as formas de combate ao abuso e à exploração sexual infantil.

Durante todo o dia, com apoio do Conselho Tutelar e da Polícia Militar, a mobilização percorreu diversos pontos estratégicos do município, distribuindo adesivos, panfletos e informações importantes sobre a campanha, como o *Disque 100, número utilizado para denúncias anônimas de casos de exploração infantil.

Segundo a chefe do Departamento de Assistência Social, Angela Silvana Bucalon Piccin, a ação realizada em Bela Vista do Paraíso foi muito bem sucedida e atingiu todas as metas propostas pela força tarefa envolvida na ação.

“Acredito que cumprimos nosso objetivo com êxito, que era alertar o máximo de cidadãos belavistenses sobre as formas de assédio, que infelizmente também acontecem aqui em nossa cidade, e como combatê-las. É necessário que estejamos atentos para que possamos garantir que nossos jovens cresçam sem ter seus direitos violados”, disse Angela.

18 de Maio

No dia 18 de maio de 1973 uma menina de 8 anos foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada em Vitória, no Espírito Santo. Seu corpo apareceu seis dias depois, carbonizado, e seus agressores, jovens de classe média alta, nunca foram punidos.

Por isso, a partir da aprovação da Lei Federal nº. 9.970/2000, o dia 18 de Maio foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.