Associação Comercial de Bela Vista entrega prêmios da Campanha do Dia das Mães

No dia 18 de maio, a ACEB – Associação Comercial e Empresarial de Bela Vista do Paraíso realizou o sorteio da Campanha do Dia das Mães 2018, na abertura da Festa da Soja, com apresentação da Banda Selo Original, com grande show.

A entrega dos prêmios aconteceu na terça, dia 22 de maio, às 10:00 horas na sede da ACEB, com a presença de ganhadores, comerciantes dos cupons sorteados e parte da diretoria da Associação Comercial. O Presidente da ACEB, Valdemar Rampazzo, agradeceu pelo sucesso da promoção e se mostrou feliz e honrado pela confiança depositada em sua pessoa, ao ter o mandato prorrogado por mais 2 anos. Na ocasião, Rampazzo aproveitou para convidar todos os comerciantes para participarem da próxima campanha. Segundo ele, “o comércio de Bela Vista está se fortalecendo ano após ano e precisamos continuar unidos pelos nossos objetivos. Conto com todos na próxima promoção da Associação Comercial”, completou.

Confira no quadro abaixo, a relação completa dos ganhadores da Campanha do Dia das Mães 2018: