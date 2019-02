Associação Comercial de Bela Vista realiza cursos

No dia 25 de janeiro, a ACEB – Associação Comercial e Empresarial de Bela Vista do Paraíso, em parceria com a Mariah Cursos, realizou a formatura das turmas de Atendente de Farmácia, Cuidador de Pessoas e de Assistente Administrativo.

Os cursos de Atendente de Farmácia e Cuidador de Pessoas tiveram início em março de 2018 e foram finalizados em outubro, com carga horária de 50 horas. A formatura aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019.

Já o curso de Assistente Administrativo teve início em março de 2018 e seu término aconteceu em novembro, com carga horária de 70 horas. A formatura também ocorreu em 25 de janeiro. Os cursos foram ministrados no Colégio Municipal Parigot de Souza.

A Associação Comercial de Bela Vista informa que já estão abertas as inscrições para as turmas de 2019, com os cursos de Oratória, Curso de Atendente de Farmácia e Cuidador de Pessoas e Curso Combo Master Office Administrativo. Maiores informações podem ser obtidas na sede da Associação Comercial de Bela Vista do Paraíso, na Av. José Manoel dos Reis, 197 ou através do telefone 3242-1599, com Josinéia.

As inscrições para o curso de Oratória vão até o dia 14 de fevereiro e os demais cursos ainda não tem a data marcada para o fechamento das inscrições, que poderá ser no final de fevereiro ou início de março. Não perca tempo e vá ainda hoje até a ACEB e garanta sua vaga.