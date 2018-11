Ballet Municipal de Bela Vista em atividade

Em comemoração à Semana do Aniversário de Bela Vista do Paraíso, que completou 71 anos de emancipação política no último dia 16 de outubro, as alunas do Projeto Ballet Municipal fizeram uma pequena demonstração para convidados e pais. O Prefeito Edson Vieira Brene e sua esposa Virgínia Reis Brene estavam presentes para prestigiar as alunas.

Segundo a diretora do Ballet, Bárbara Reis, “as alunas fizeram uma demonstração de alguns exercícios básicos do ballet e também realizamos alguns exercícios com as mães. Agradeço às mães das alunas desse projeto e, em especial ao Secretário de Esporte, Thiago Lopes, que tem dado total incentivo à esse esporte de inclusão social”, afirmou.