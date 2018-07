Ballet Municipal faz apresentação encantadora

O projeto Ballet Municipal foi idealizado e criado pela Divisão de Esportes de Bela Vista do Paraiso em setembro de 2017, sob supervisão do Diretor Thiago Lopes e aulas ministradas pela Professora Bárbara Reis.

O projeto social atende cerca de 100 crianças, divididas em três turmas de acordo com a faixa etária que vai de 04 a 11 anos. As aulas são realizadas no distrito de Santa Margarida.

As aulas auxiliam no desenvolvimento do corpo e suas potencialidades, coordenação motora e na construção do conhecimento, além de trabalhar a expressividade, a espontaneidade, a formação cultural e artística, a criatividade, a fantasia e o respeito a individualidade.

A Prefeitura de Bela Vista investe no projeto e conta com a colaboração das pessoas envolvidas. No dia 11 de julho, foi realizada uma apresentação do Ballet Municipal durante a Feira da Lua, que agradou as pessoas presentes. Foram apresentações individuais e em grupo, encantando a todos. Confira na reportagem, algumas fotos das atividades e da apresentação.