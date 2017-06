Bela Vista do Paraíso adere ao Programa Família Paranaense

O prefeito de Bela Vista do Paraíso, Edson Vieira Brene, realizou recentemente a adesão espontânea do município no Programa Família Paranaense.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social (SEDS), o programa destina-se à proteção e promoção das famílias que se encontram em situação de alta vulnerabilidade social no Estado do Paraná.

Através da articulação das políticas públicas de assistência social, saúde, educação, trabalho, habitação, agricultura, meio ambiente, esportes e lazer, o Família Paranaense oferta um conjunto de ações intersetoriais planejadas de acordo com a necessidade de cada família que participará do programa.

No último dia 05 de maio, a chefe do Escritório Regional de Londrina – SEDS, Deise Vieira Tokano, esteve em Bela Vista, onde realizou a apresentação do programa no plenário da Câmara Municipal.

Organizada pelo Departamento de Assistência Social de Bela Vista do Paraíso, a apresentação reuniu profissionais das diversas áreas que integrarão o programa no município.

No mesmo dia, a técnica Neuzeli Stoebal Bertola, também do Escritório Regional de Londrina – SEDS, aplicou um treinamento que abordou a operacionalização do sistema e a metodologia do programa.

Para definir quais famílias serão atendidas será utilizada a base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Nela, o índice de Vulnerabilidade das Famílias do Paraná (IVF-PR) será aplicado e elencará hierarquicamente a prioridade das famílias belavistenses.