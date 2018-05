Bela Vista do Paraíso assina convênio de 2 milhões com o Governo do Estado

O prefeito de Bela Vista do Paraíso, Edson Vieira Brene, esteve em Curitiba, na segunda-feira, dia 14 de maio, onde participou de uma reunião com a governadora Cida Borghetti e outros 33 prefeitos paranaenses, no Palácio do Iguaçu.

Na ocasião, o município assinou um convênio de R$ 2.212.651,08, cujo recurso será utilizado na realização de obras de pavimentação e recape asfáltico no Conjunto Habitacional Rosa Luppi e no Residencial Lagoa Dourada.

Deste montante, R$ 2.160.00,00 serão destinados para Bela Vista através do convênio firmado com o Governo do Paraná e o restante, R$ 52.651,08, fazem parte da contrapartida contratual que será depositada pelo município.

Por ora, segundo o prefeito, a Prefeitura de Bela Vista já está autorizada a dar início aos trâmites burocráticos, a fim de que haja celeridade no processo licitatório e as obras sejam iniciadas o mais rápido possível.