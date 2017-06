Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul iniciam revisão biométrica

À partir do dia 29 de maio, os municípios de Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul deram início à revisão biométrica dos eleitores. Os eleitores que não fizerem a revisão biométrica terão os títulos cancelados. O modelo antigo não terá mais validade.

O novo procedimento irá coletar os dados biográficos de cada eleitor, com preenchimento digital, formando a nova base de dados do Tribunal Superior Eleitoral, em parceria com os Tribunais Regionais de cada estado e os Cartórios Eleitorais de todos os municípios brasileiros. A revisão biométrica vem sendo realizada em vários municípios, de acordo com a programação de cada Tribunal Regional.

A revisão em Bela Vista e Alvorada do Sul irá de 29 de maio a 04 de agosto. Após essa data, somente os novos títulos terão validade. Para fazer o novo título eleitoral, o cidadão deve comparecer ao Cartório Eleitoral levando qualquer documento com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho, etc), o título antigo e um comprovante de residência, podendo ser em nome dos pais, caso o eleitor não possua comprovante em seu nome.

O atendimento será das 9 às 18 horas, nos dias úteis, podendo ser realizados plantões aos sábados, domingos e feriados, caso sejam necessários. O eleitor também poderá agendar o dia e horário de atendimento, através do site do Tribunal Eleitoral (www.tre-pr.jus.br)