Bela Vista inicia a manutenção viária em bairros

Começou neste mês, em Bela Vista do Paraíso, os trabalhos de manutenção da malha viária e pavimentação asfáltica de diversas ruas do Jardim Lagoa Dourada e do Conjunto Habitacional Rosa Luppi.

Os reparos estão sendo realizados pela Unite Construtora, empresa vencedora da Concorrência Pública Nº 01/2018, cuja autorização de licitação foi deferida – seguindo as diretrizes do Sistema de Ações Municipais do Paranacidade – pela governadora Cida Borghetti, em maio deste ano.

No total, serão executados 30.816,50 m² de pavimentação em CBUQ e 8.881,40 m² de calçadas de concreto, distribuídos nas duas frentes de trabalho. De acordo com o projeto, o prazo final para a conclusão das obras está previsto para dezembro de 2018.

As obras, também irão contemplar a limpeza, desobstrução e complementação das galerias de águas pluviais; a reforma das bocas de lobo; a construção de meio-fio com sarjeta; sinalização horizontal e vertical; e a instalação de rampas de acesso para portadores de necessidades especiais.

Por: Núcleo de Comunicação