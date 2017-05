Bela Vista promove Gincana Cultural

Na sexta, dia 26 de maio, foi realizada em Bela Vista do Paraíso, a Gincana Cultural em Atividade Cidadã, com a colaboração do Corpo de Bombeiros da cidade e a participação das escolas municipais. O evento foi realizado pela Divisão Municipal de Cultura, com o apoio do Departamento de Educação, Cultura e Esportes do município.

Estiveram presentes o Prefeito Edson Vieira Brene, o vice-prefeito Sérgio Menck, Pres. da Câmara, Rondinelli Belucci Meira, diretora do Depto. de Educação, Adenilze Bueno Lara, Chefe da Divisão de Cultura Marcelo Eduardo Henrique, Chefe da Divisão de Esportes, Thiago Lopes, entre outras autoridades. O Coordenador do Bombeiro Comunitário de Bela Vista, Soldado Bittencourt saudou o representante do Comando do Corpo de Bombeiro de Cambé, Sargento J. Ricardo, o representante da Defesa Civil Regional, Subtenente J. Rodrigues e o Sargento Di Paula.

Após o hasteamento da bandeira ao som do Hino Nacional, o Prefeito Edson Vieira Brene cumprimentou os participantes e organizadores da Gincana. Segundo ele, “são atividades como esta que traduzem o espírito do esporte e da participação em comunidade. Agradeço o empenho dos Bombeiros pela colaboração com nossos alunos”, afirmou.

O critério da gincana era determinar a equipe vencedora de cada prova, no menor tempo possível. As provas realizadas foram colocação de equipamentos, imobilização da vítima, transporte na maca e combate a incêndio. Participaram as escolas Profa. Alcenira Ribeiro de Castro, Escola Municipal Dr. José Marcelino, Escola Municipal Parigot de Souza, Escola Municipal Profa. Clélia Maria de Oliveira Albuquerque e a Escola Municipal Profa. Dircy dos Santos. A equipe vencedora foi da Escola Profa. Dircy dos Santos que completaram as provas no menor tempo.

Fotos: Jornal da Cidade e Junior Bavia