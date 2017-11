Bela Vista realiza Torneio de Futebol Suíço

No dia 28 de outubro foi realizado o 1º Torneio de Futebol Suíço, em Bela Vista do Paraíso, com a participação de oito equipes, sendo uma de Vila Gandhi. O campeão foi a equipe de Santa Margarida FC, com o time do Danone, sendo o vice-campeão. Após embate no tempo normal por 3 x 3, na disputa por pênaltis, a equipe de Santa Margarida teve melhor aproveitamento e ficou com o título.

Os Moleques da Vila ficaram com a terceira colocação e, mais uma vez, o craque Rafael Blindado (Sta. Margarida FC) foi o artilheiro. O goleiro menos vazado foi Lucas Martins, também da equipe de Santa Margarida.

O torneio foi organizado pelo Prof. José Fernando e Lindo do Rosa Luppi, um dos principais incentivadores do esporte em Bela Vista e responsável pela organização de vários torneios e campeonatos. O vereador Alex Pinheiro e o Prefeito Edson Vieira Brene apoiaram o evento que levou centenas de pessoas ao Estádio Brasílio de Araújo.