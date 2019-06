Bela Vista realiza Torneio de Futsal feminino

Foi realizado, no último dia 19 de maio, no Ginásio de Esportes Formiguinha, o 2º Torneio de Futsal feminino regional. O evento contou com a participação de 9 equipes da região: Bela Vista do Paraíso, Itaguajé A e B, Fênix (Londrina), LR Futsal (Londrina), Primeiro de Maio, Florestópolis, Cambé e Redenção (Londrina).

O evento foi organizado pela voluntária Paula com apoio da Divisão de Esportes da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.

A classificação final ficou assim:

Campeã: Florestópolis

Vice-campeã: Cambé

3ª Colocada: Redenção (Londrina)

4ª Colocada: Bela Vista do Paraíso

A goleira menos vazada foi a atleta Bruna (Cambé) e a artilheira foi Talita, também da equipe de Cambé. A organização agradeceu a todos que contribuíram para a realização do torneio.