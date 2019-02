Bela Vista recebe nova ambulância

No último dia 15 de fevereiro, o município de Bela Vista do Paraíso recebeu uma ambulância zero quilômetro para rápida remoção. O veículo foi viabilizado depois que o Vereador João do Mármore solicitou ao Deputado Estadual Hidezaku Takayama, que colocasse uma emenda parlamentar beneficiando o município.

Segundo João do Mármore, “infelizmente o deputado Takayama não conseguiu se reeleger no ano passado. Mesmo assim, manteve a emenda e agora o veículo chegou. Agradecemos a ele por essa conquista para Bela Vista e por ter atendido nosso pedido”, disse.

O Prefeito Edson Vieira Brene também agradeceu ao deputado Takayama. “Esse carro é uma Chevrolet Montana, adaptada como ambulância e servirá para o transporte rápido de pacientes. Possui sinalização acústica e visual no padrão oficial e suporta até 750 kg de peso. Tem motor flex de potência 1.4 e custou cerca de R$ 80 mil. Vai ser muito útil para a saúde do município e vem fazer parte da nossa frota. Agradecemos ao vereador João do Mármore que fez o pedido e ao Deputado Takayama pela emenda. Tudo que vier para o nosso município é bem-vindo e só vem somar, contribuir”, elogiou.