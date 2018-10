Bodas de Brenda e Mateus emociona em Sertanópolis

Os filhos de Elaine da Silva Reis e José João Reis, Simone Maria de Oliveira Faria e Ilton Faria, Brenda Cristina Oliveira Faria e Mateus João Reis casaram-se dia 01 de setembro em uma emocionante cerimônia em Sertanópolis.

O religioso aconteceu na Capela Nossa Senhora Aparecida e após foi oferecido aos convidados uma bela recepção na AABB, com decoração assinada por Angela Zannuto e Neide Martineli.

Todo evento contou com os sofisticados Doces Finos Vandréia, Cantos de Ingrid Sabóia, Wagner Marques Segurança, Julyane Foleis Bolos, animação do DJ Emerson e espetacular buffet criado por Páscoa e equipe. A união teve assessoria de Marco Aurélio, com Rui Fotografias.

Ao casal apadrinhados pelo jornalista deste, Getúlio Vargas Soares e esposa Vany Framarin Soares, desejamos muitas felicidades.