Bruna Casanova vence eleições em Primeiro de Maio

No domingo, dia 06, aconteceram as eleições suplementares em Primeiro de Maio. Segundo o Juiz Eleitoral, Dr. Júlio Farah Neto classificou as eleições como “tranquilas, sem nenhum incidente mais grave. Os candidatos mantiveram uma postura coerente, com uma ou outra denúncia, sem maiores consequências”, avaliou.

O resultado confirmou o favoritismo do clã Casanova, capitaneado pelo ex-prefeito Mário Casanova, que lançou sua filha, Bruna, tendo como vice, Silvani. Mário concorreu em 2016 e também venceu nas urnas, mas não assumiu, devido a problemas com a Justiça.

O resultado ficou assim:

Bruna Casanova (11), com Silvani (vice) 2.954 42,25%

Paulinho (45), com Montanha (vice) 2.198 31,44%

Ezequiel (19), com Capinha (vice) 1.614 23,09%

Elizeu (23), com Treze (vice) 225 3,22%

Primeiro de Maio possui 8.548 eleitores aptos a votar, em 26 sessões eleitorais. A abstenção foi de 1.306 eleitores. Aguarde maiores informações e uma entrevista exclusiva com a Prefeita eleita, Bruna Casanova, em nossa edição impressa, breve nas bancas.

O povo comemorou a vitória de Bruna Casanova com carreata e muita alegria.



Com o patrimônio político do pai, Mário Casanova, ex-prefeito de Primeiro de Maio por três mandatos, a filha Bruna se lança na política e vence sua primeira eleição.