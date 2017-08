Nesta quinta, 17 de agosto, os novos eleitos em Primeiro de Maio, Bruna Casanova e Silvani receberam os diplomas que os habilitam definitivamente como prefeita e vice-prefeito eleitos, na eleição suplementar ocorrida em 06 de agosto. A solenidade aconteceu no Salão do Juri do Fórum da Comarca de Primeiro de Maio. Confira matéria completa em nossa edição impressa, em breve nas bancas.