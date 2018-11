Câmara de Bela Vista transmite sessões ao vivo pela internet

A Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso passou transmitir as suas seções pelo Youtube. As seções ordinárias do legislativo municipal ocorrem todas as terças-feiras, após as 20h e também são transmitidas pela Rádio Globo local.

Para o presidente da Câmara Municipal, Rondinele Beluci Meira (PROS), esta é mais uma oportunidade para a população de Bela Vista acompanhar o trabalho dos vereadores. “Muito se fala em transparência em todo mundo e, desde início desta gestão que estou como Presidente, uma das situações que tenho passado é a de dar oportunidade a todos”, escreveu.

Para assistir às seções, os usuários devem acessar o canal no Youtube. Basta pesquisar por “Câmara Bela Vista do Paraíso”. Usuários cadastrados também podem se inscrever no canal e ativar as notificações para serem avisados quando as seções começarem.