Câmara Municipal organiza palestra sobre riscos e cuidados com a energia elétrica

Visando proporcionar mais conhecimento a população de Bela Vista do Paraíso, a Câmara Municipal, por intermédio de seu Presidente, Rondinele Beluci Meira, realizou uma palestra cujo tema abordado foram os riscos, perigos e uso adequado da energia elétrica.

O evento aconteceu na manhã do dia 28/03 e contou com a presença de Matheus Poças, Rafael Ribeiro e Fabio Milanez, ambos, engenheiros eletricistas, que ministraram a palestra sobre o assunto. O evento foi aberto ao público e aos adolescentes do 3° ano do ensino médio.

O objetivo deste evento foi trazer para o cotidiano do cidadão o conhecimento e divulgação sobre o assunto, pois muitos acabam sofrendo algum tipo de acidente ao fazer o uso da energia elétrica de forma não segura. O vereador Rondinele fez um agradecimento especial à Copel – Companhia Paranaense de Energia pela colaboração.