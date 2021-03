Campanha do Sicredi vai distribuir R$ 2,5 milhões em prêmios aos associados

Promoção de incentivo à poupança é realizada nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro com sorteios de R$ 5 mil, R$ 500 mil e o grande prêmio final, de R$ 1 milhão

A pandemia tem reforçado a importância do planejamento financeiro com a organização do orçamento e a economia de recursos. Nesse contexto, e para seguir incentivando os brasileiros a pouparem, o Sicredi lança a tradicional campanha “Poupança Premiada” – ação realizada nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, que vai distribuir R$ 2,5 milhões em prêmios aos associados da instituição financeira cooperativa.

A promoção, iniciada em março, segue até dezembro, com 200 sorteios semanais de R$ 5 mil. Todas as segundas-feiras são cinco ganhadores, com o primeiro sorteio no dia 22 de março. A campanha também tem um prêmio especial de R$ 500 mil, que será entregue no dia 31 de outubro, celebrando o Dia Internacional da Poupança – além do grande sorteio final de R$ 1 milhão, no dia 20 de dezembro.

Participar é simples

A cada R$ 100 aplicados na poupança do Sicredi é gerado um número da sorte para concorrer nos sorteios, que acontecem pela Loteria Federal. Se as aplicações forem na modalidade programada (quando o poupador autoriza o débito mensalmente em sua conta), as chances de ganhar são em dobro. “Nos dois casos a participação é automática, uma vez que não é necessário o associado se cadastrar ou preencher cupons. É simples porque ao depositar já está concorrendo. E, se optar pela poupança programada, é ainda mais vantajoso, seja pela conveniência e facilidade – uma vez que basta solicitar uma única vez com seu gerente e todos os meses o valor definido já vai para a poupança – seja pelo incentivo extra dos números da sorte em dobro que recebe a cada depósito”, explica a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná França.

A especialista em finanças do Sicredi ainda destaca o diferencial do incentivo ao planejamento financeiro com a campanha. “Atuamos para o desenvolvimento das cidades e dos nossos associados, sempre reforçando a educação financeira e a importância de aumentar a reserva. A poupança é uma excelente opção, sobretudo por ser uma modalidade simples, com segurança e liquidez diária. Tem a vantagem de também não ter taxas ou impostos, fazendo com que o poupador tenha sempre uma remuneração constante e segura. Para o investidor conservador, que prefere fugir do risco e da volatilidade da renda variável, é excelente”, afirma.

Os números da sorte podem ser visualizados no site da campanha www.poupancapremiadasicredi.com.br, onde o poupador também confere conteúdos específicos sobre finanças, conhece o regulamento, vencedores dos sorteios e outras informações sobre o Sicredi.

César Menotti e Fabiano são as estrelas da campanha

A campanha deste ano traz como destaque a dupla sertaneja César Menotti & Fabiano, com uma adaptação da música “Leilão” – que colocou os cantores no topo das paradas de sucesso. Na versão especial cantada para o Sicredi, os artistas, que também são associados da instituição financeira cooperativa, destacam a importância de poupar e a grande quantidade de prêmios que os associados concorrem. A campanha será veiculada em rádio, TV, veículos impressos e na internet, além de contar com divulgação nas mais de 740 agências do Sicredi no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

“A divulgação conta com a participação de uma dupla muito querida do público e que é associada do Sicredi. Por esse motivo, eles já conhecem os diferenciais do cooperativismo de crédito. É uma satisfação enorme lançar mais uma vez essa grande campanha, que muda a vida de muitos associados. Não apenas pelos prêmios, mas por passarem a compreender a importância de poupar e fazer uma reserva financeira”, ressalta o gerente de Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ, Rogério Leal.

Na edição de 2020, a campanha teve uma participação recorde com 104 milhões de números da sorte e premiou 202 associados. Entre os vencedores, um jovem poupador, com apenas nove anos de idade. O associado Vinicius Poli, morador de Medianeira (PR), foi o vencedor de R$ 500 mil, no sorteio especial realizado em outubro, no Dia Internacional da Poupança.

A campanha ainda contemplou o associado Saulo Zulim, de Presidente Venceslau (SP), com o grande prêmio de R$ 1 milhão. “Além de ajudar a realizar os sonhos dos associados, a campanha contribui para o desenvolvimento das áreas de atuação de nossas agências. Com mais recursos captados, podemos aumentar a disponibilidade de linhas de crédito para os associados, reforçando o círculo virtuoso de benefício coletivo”, finaliza Adriana.

Fonte: Assessoria de Comunicação.