O Moinho Globo, juntamente com a Associação dos Funcionários do Moinho Globo (Afumg), lançou a campanha “Pizza do Bem em prol da Creche Padre Vicente Mariani”.

As pizzas serão vendidas com antecedência (R$ 18 a unidade) e entregues aos compradores nos dias 28 e 29 de novembro. Para cada pizza comercializada o Moinho vai dobrar o valor. Também está circulando uma rifa (R$ 5 por número) com o prêmio de direito de uso do salão da sede da Afumg, em data a combinar de acordo com a disponibilidade do calendário. Toda a renda das pizzas e da rifa será revertida em obras e benfeitorias para a creche continuar com suas atividades.

A creche Padre Vicente Mariani, que funciona há 21 anos, precisa de reformas e ampliação em pelo menos mais duas salas, além da aquisição de novas carteiras e colchonetes. A diretora, Marcela Hungrio da Rocha Guide, explica que a instituição é filantrópica e atende hoje 175 crianças. A Prefeitura de Sertanópolis faz mensalmente um repasse referente a 135 crianças. “A Prefeitura cumpre com rigor seus pagamentos. Mas o custo total é alto. Faz tempo que a creche vem precisando de melhorias e reformas que não conseguimos fazer dentro do orçamento que já é comprometido com as despesas básicas”, informa.

A situação da creche foi informada ao Moinho Globo por meio de ofício enviado pela diretoria da instituição, que solicitou a ajuda financeira. Ciente de seu papel social junto à comunidade, a empresa fez as verificações necessárias e com o apoio da diretoria da Afumg decidiu contribuir.

O Moinho vai fornecer a mão de obra para as obras de reforma – pedreiros, eletricistas e mecânicos. Os materiais serão comprados com o dinheiro arrecadado com a venda das pizzas e da rifa. A empresa também vai produzir as massas das pizzas e convidou seus funcionários para participar de um mutirão na confecção, nos dias 28 e 29. Os ingredientes para recheio das pizzas estão sendo arrecadados junto a parceiros, fornecedores e clientes.

A coordenadora de Marketing do Moinho, Mariana Venturelli, explica que a meta é vender 600 pizzas e reforça que a ajuda de todos é muito importante. “Apesar de a parte externa da creche estar bem cuidada, a área interna precisa de reparos urgentes. Tenho certeza que com o envolvimento da comunidade e funcionários vamos contribuir em uma importante ação social para que em 2019 as crianças tenham mais espaço e condições melhores na creche Padre Vicente Mariani”, garante.