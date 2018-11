Campeonato de Futebol Suíço agita Primeiro de Maio

Foram quase dois meses de competições do 2º Campeonato Municipal de Futebol Suíço que se encerraram dia 11 de novembro com a equipe da Agropecuária Santa Rosa sagrando-se campeã.

A vitória sobre o time do Malui veio nos pênaltis, por 3×2, após empate sem gols no tempo normal. Esse foi o segundo campeonato municipal de futebol suíço realizado em 2018 em Primeiro de Maio. A Secretaria Municipal de Esportes tem se dedicado no sentido de fomentar o esporte na cidade.

Segundo ele, “Nosso planejamento é oferecer atividades para que o esporte esteja em evidência em Primeiro de Maio” destacou o secretário de esportes Carlos ‘Bola’.