Campeonato de Futsal de Inverno leva emoção ao Teixeirão

Um dos mais tradicionais torneios municipais voltou com tudo, após a reinauguração do Ginásio de Esportes Teixeirão, em Sertanópolis.

O Campeonato Municipal de Inverno 2018 de Futsal trouxe de volta a torcida, as noitadas de agito e marcou novamente o esporte da cidade.

Desde o dia 16 de julho, 12 equipes disputaram um dos campeonatos mais tradicionais da cidade. No dia 27, aconteceu a grande final, precedida pela disputa do terceiro e quarto lugar. Jogaram as equipes do Real Sertão x Volta Redonda. O Real Sertão levou a melhor, vencendo pelo placar de 5 x 3 e ficou com o troféu do terceiro lugar.

Antes da decisão, a Associação Sertanopolense de Karatê, dirigida pelo dedicado Eduardo Parreira, o “sensei” Dudu do Karatê, fez uma bela demonstração da coordenação e disciplina do karatê.

Na partida final, entraram em quadra as equipes do RF MF 100% Jesus x Franco/Luggi Alimentos. A abreviatura da equipe é uma alusão aos apoiadores Roberto Favoreto e Mairon Fachini. O jogo começou calmo, mas, com o passar dos minutos, o jogo começou a ferver e alguns atletas acabaram se empolgando. Nada que uma boa final de campeonato não fosse diferente. Os ânimos ficaram acirrados até o apito final, que marcou os números decisivos no placar: RFMF 6 x 4 Franco/Luggi. A equipe do Franco não vendeu barato e lutou até os últimos segundos. Estável e com bons atletas, o time do RFMF soube segurar a vantagem até o encerramento, sagrando-se bicampeão de Futsal de Sertanópolis, pois já havia vencido no Campeonato de Verão.

O artilheiro foi Danilo Costelinha, da equipe Franco/Luggi, com 21 gols marcados e o goleiro menos vazado foi Fonseca, do RFMF, com apenas 16 gols sofridos. O Prefeito Tide compareceu à final e destacou o sucesso do campeonato. Segundo ele, “foi um campeonato sem brigas, onde todos lutaram pelo título, mas campeão só é um. Nossos parabéns aos ganhadores e a todos que disputaram esse campeonato. Quero também agradecer ao Fabinho do Esporte e meu vice, o Edson Filho, que é um apreciador do esporte. No fim, todos ganharam, com essa festa bonita e sem problemas”, completou.