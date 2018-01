Campeonato de Futsal leva emoção à quadra

No dia 23 de janeiro, o Ginásio de Esportes de Primeiro de Maio foi palco da final do 1º Campeonato Municipal de Futsal que homenageou o saudoso Cabo José, um incentivador do esporte no município.

O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e, na disputa da terceira colocação os Amigos do Elenilson II desbancaram a equipe do Lanche do Palilo e ficaram com a medalha de bronze.

No segundo jogo da noite, pela categoria feminina, a jovem equipe de “Primeiro de Maio A” confirmou o favoritismo e sagraram-se campeãs, ao derrotar Centenário do Sul, num jogo emocionante que levantou a torcida, presente ao Ginásio Municipal Tancredo Neves.

Na partida final, pela categoria masculina, num jogo disputadíssimo, a equipe Xtreme 87 ficou com o título, ao vencer os Amigos do Maláia. O destaque ficou para a entrega do troféu para a equipe campeã feminina, realizado pela neta do Cabo José, a jovem Flávia Batista. O nome do torneio foi uma homenagem ao grande esportista de Primeiro de Maio, merecidamente lembrado.

Informações: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Primeiro de Maio