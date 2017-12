Cantata de Natal na Escola Luiz Deliberador emociona

No dia 11 de dezembro, foi realizada uma Cantata de Natal, na escadaria da Escola Luiz Deliberador. O evento foi promovido pelo Departamento de Educação da Prefeitura Municipal. O teatro e a dança foram ensaiados pelas professoras de Educação Física e Artes, Zuleika Salmen e Silvana Foléis, com apoio de todo corpo docente e da diretora da Escola, Maria Dalva Melo.

Na primeira parte da apresentação, alunos apresentaram uma coreografia baseada na música Natal Todo Dia. Na sequencia, uma encenação teatral mostrou o nascimento de Jesus. O ponto alto foi o acendimento das luzes que enfeitam a fachada da escola e o coral, formado por cerca de 400 alunos da Escola Luiz Deliberador, que entoaram várias cantigas natalinas, emocionando as pessoas presentes, que lotaram a avenida em frente à Escola.

O Prefeito Tide elogiou o trabalho das professoras e ressaltou a qualidade da educação em Sertanópolis. Segundo ele, “nossa cidade tem uma educação de qualidade, em todos os setores. Estamos instalando ar condicionado em todas as salas de aula, de todas as escolas do município. Essa apresentação é uma prova da qualidade de nossas professoras e a participação de nossos alunos. Estão todos de parabéns, por esse belo espetáculo”, concluiu.