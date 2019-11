Celepar comemora 55 anos e anuncia mais um projeto inovador

A Celepar comemorou nesta quarta-feira, 27 de novembro, 55 anos de história dedicada a facilitar a vida do cidadão paranaense. No evento de comemoração, com a presença do vice-governador Darci Piana, foi anunciado mais um projeto inovador, o CeleparLand, e também apresentada a nova identidade visual da empresa. “Nas palavras do governador Carlos Massa Ratinho Junior, quero reforçar a importância da Celepar no dia a dia do cidadão e do governo. Nesses 11 meses de gestão, a companhia tem realizado um trabalho extraordinário, entregando serviços governamentais de qualidade à população”, afirmou Piana. O presidente da Celepar, Leandro Moura, falou sobre o novo projeto. Com previsão de lançamento em 2020, o CeleparLand será um centro tecnológico de estímulo e práticas que promovam a inovação e inteligência, em diferentes frentes, contemplando oportunidades desde a formação inicial até a aceleração para o mercado de trabalho e inclusão social. O centro contará com atividades educativas totalmente gratuitas que estarão disponíveis para a população paranaense principalmente aquele que ainda não faz parte do mundo tecnológico. “É iniciativa da Celepar e Governo do Estado, em parceria com a iniciativa pública e privada, para fomentar a inovação, inteligência e tecnologia em um projeto pioneiro e ousado, na construção de um Paraná Inovador”, afirmou Leandro Moura. O presidente da Celepar, Leandro Moura, falou sobre a nova identidade visual da companhia. “Ela reforça o novo posicionamento e ressalta o nosso propósito de facilitar a vida do cidadão paranaense”, afirmou Moura. DESTAQUES – Neste ano, entre os projetos de destaque está o Paraná Inteligência Artificial (PIÁ), desenvolvido pela Companhia. É o primeiro programa de inteligência artificial do Brasil focado na prestação de serviços à população. A plataforma e o aplicativo reúnem mais de 380 serviços do Governo em um só lugar e funcionam como canais de diálogo com o cidadão para atender suas demandas e reclamações. Além disso, foi desenvolvido o sistema Matrícula Online, que possui um conjunto de funcionalidades e permite que os pais ou responsáveis pelo aluno possam escolher a sua escola de interesse e efetivar a matrícula ou a rematrícula de estudantes no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio nas escolas da rede estadual pela internet, sem a necessidade de ir até a escola. A Celepar teve ainda um papel fundamental para elevar o Paraná ao status de área livre da febre aftosa sem vacinação, com o Sistema de Trânsito Agropecuário (Sistran), que atende às exigências estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. Em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), foi aprimorado um conjunto de projetos desenvolvidos para melhorar, gerenciar e consolidar as atividades realizadas por veterinários, agrônomos e técnicos agropecuários da Agência em todo o Paraná. HISTÓRIA – Fundada em 1964 com o nome Centro Eletrônico de Processamento de Dados do Paraná, a Celepar é a mais antiga empresa pública do país, criada com a finalidade de prestar serviços de informática a todos os órgãos e entidades que integram a administração pública estadual. Em 1965 a companhia teve o seu primeiro computador, entre os serviços que marcaram época, esteve o sistema de teleprocessamento para identidades, em 1980, pioneiro na identificação de RG’s duplicados, e o recadastramento eleitoral em 1986 feito em tempo recorde, onde os cidadãos paranaenses foram os primeiros do país a receberem os novos títulos de eleitor.

Fonte: aen.pr.gov.br