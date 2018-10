Centenária

No último dia 15 de setembro, a Sra. Amélia Salmon Oliveira, chegou aos 100 anos. Ela foi casada com Juvaldir de Oliveira, de saudosa lembrança. O casal teve quatro filhos: Gilberto, Juvaldir Júnior, Gilson e Lélia. Atualmente possui, entre netos e bisnetos, 11 pequenas e preciosas jóias. Um encontro da família, na Associação do Tribunal de Contas em Curitiba marcou a data. Amélia é mãe do Prof. Gilson de Oliveira, um dos maiores experts em gestão e administração pública da região. Um forte abraço à família.

