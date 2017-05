Cinema e teatro grátis para estudantes

Os alunos da rede pública municipal, estadual e particulares de Porecatu receberam, nos dias 24 e 25 de abril, uma programação diferenciada e repleta de ações culturais, totalmente gratuita. O projeto Circuito Estrada fora trouxe o filme “Pets – A vida Secreta dos Bichos”, além das peças teatrais “Alice através do Espelho” e “Correntes”. Foi instalada uma sala móvel de cinema – uma grande carreta, climatizada, com poltronas fixas, estrutura de som, iluminação e sinalização de segurança – na frente do Ginásio de Esportes Isaac Jabur (Macacão).

Segundo o coordenador de Projetos Culturais, Marco Antonio Lima Silva, no dia 24, houve uma sessão de cinema extra aberta ao público em geral. “Os interessados em assistiram ao filme “Alice através do Espelho”, informou Marco Antonio.

O evento foi uma promoção da Prefeitura de Porecatu, através do Departamento de Cultura, empresa Duke Energy e a ONG Teatro de Tábuas, que leva cultura, educação e conscientização ambiental para milhares de pessoas.

Para Marco Antonio, a iniciativa contribui para que a comunidade tenha acesso à cultura de uma forma mais democratizada. “Parcerias como esta faz muito bem para nossa cidade, que é contemplada com diversos espetáculos e programações culturais”, concluiu o coordenador.

O Circuito Estrada fora é um projeto cultural itinerante, criado em 2004, visando viajar, de forma autônoma, por todo território nacional. Tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e à arte, promovendo apresentações teatrais, exibições de filmes, palestras e oficinas em diversas cidades através do apoio de empresas que investem em arte e educação.

Maria Angélica Angeli Serafim

Assessoria de Comunicação

Confira edição na integra, acesse: Abril/2017