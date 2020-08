Com agronegócio em alta, Sicredi anuncia liberação de R$ 1,2 bilhão para o Plano Safra

Com a proposta de reforçar a forte atuação junto ao agronegócio e atender seus associados, a Sicredi União PR/SP deve liberar R$ 1,2 bilhão no Plano Safra 2020/2021, valor 19% superior à safra anterior. Cerca de 40% das operações deverão ser voltadas para os pequenos produtores.

O Plano Safra é uma linha de financiamento que permite custear todas as atividades do ciclo, com subsídio do governo federal, tanto o custeio (dentro da porteira) quanto a comercialização (pós-colheita). Podem ser custeados compra de insumos, plantio, colheita, armazenamento, seguro rural, construção e reforma de casas rurais, entre outras atividades. A taxa de juros é bastante atrativa, a partir de 2,75% ao ano.

Entre os itens do Plano Safra está o seguro rural. “Como o produtor tem uma empresa a céu aberto, é preciso estar protegido, porque é possível escolher uma boa tecnologia, variedade genética e controlar o manejo, mas não dá para controlar o clima”, ressalta o gerente de Desenvolvimento de Negócios Agro, Vitor Pasquini. Apenas neste ano o sistema Sicredi indenizou mais de 5,5 mil famílias com R$ 103 milhões, devido a frustrações climáticas. “Graças ao seguro, essas milhares de famílias estavam protegidas”.

Especialistas em agronegócio

Pasquini reforça a atuação diferenciada da cooperativa, cujo trabalho tem três pilares: simplicidade (em falar a língua e entender as necessidades dos produtores), proximidade (conhecer a realidade do campo) e ativo (sentir as dores dos associados para oferecer a melhor solução financeira). “Na nossa cooperativa são mais de 15 mil famílias beneficiadas com o crédito rural, permitindo que os agricultores invistam em tecnologia, máquinas, equipamentos, genética, manejo do solo, recuperação de áreas degradadas, construção de moradias no campo etc. É nítida a evolução no campo, e junto a isso vem a melhoria da qualidade de vida no campo, que é o grande objetivo da cooperativa”, reforça.

Segundo maior instituição financeira liberadora do Plano Safra, o Sicredi deve liberar R$ 22,9 bilhões nesta safra, número 10% superior à anterior, totalizando 227 mil operações. As agências já estão recebendo as propostas de financiamento para o plano, que vai até o final de junho do ano que vem.

Para ter acesso ao crédito basta procurar uma das agências Sicredi, e encontrar um gerente Agro, especialista no agronegócio, que estudará a necessidade do produtor e ofertará a melhor solução financeira.

