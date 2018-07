Com recursos próprios, Sertanópolis realiza obras

Comprovando a excelente saúde financeira do município de Sertanópolis, a administração está finalizando e realizando várias obras. Uma delas foi a conclusão do asfalto na Rua Alcino Reis, localizada na orla do Lago Tabocó, no trecho compreendido entre as ruas Sergipe e São Paulo. Foram realizadas ainda a rede de galerias pluviais, meio-fio e pavimentação asfáltica, totalizando cerca de 3.200 m2

O trecho possui cerca de 450 m de extensão e, após o pavimento, onde já existia asfalto, foi feita uma manutenção preventiva, com micropavimento, totalizando mais 1.400 m2. Foram investidos, na drenagem (galerias) cerca de R$ 70 mil e mais R$ 57 mil na pavimentação, totalizando mais de 127 mil pagos com recursos próprios do município.

Outra obra, que está em fase final de conclusão é a reforma da Capela Mortuária, iniciada em junho e que, dentro de mais 15 dias, estará finalizada. No local estão sendo feitas as correções estruturais, com a recuperação de trincas e fissuras, recuperada toda a parte hidráulica e elétrica. Também foram feitos reparos na drenagem pluvial, a troca de todo piso e das portas, pintura interna e externa, além de conclusão de um banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais, proporcionando acessibilidade. Foram investidos mais de R$ 77 mil.

Outra importante obra em andamento foi a retomada da reforma da Estação Rodoviária, que estava parada a anos, devido problemas da empreiteira anterior com o Governo do Estado. A Prefeitura assumiu definitivamente a obra e, desde de o início de julho, o trabalho está sendo realizado. No local será feita toda a revitalização hidráulica, nova drenagem pluvial, reforma dos banheiros, reforma da sala de espera, identificação dos locais de parada dos ônibus, rampas de acesso para cadeirantes (acessibilidade), a troca de todo piso externo, que devido ao tempo parado acabou se soltando e uma cobertura ligando os banheiros até o prédio da rodoviária. Os guichês para venda de passagens serão remodelados e será feita a separação dos medidores de energia das lojas, que serão individualizados. Antes a energia era dividida entre os comerciantes. Agora, cada um irá pagar o que realmente consumir. Na primeira etapa, serão investidos cerca de R$ 250 mil e, numa segunda etapa, que envolverá toda melhoria da parte elétrica, inclusive com nova iluminação com lâmpadas de led, serão investidos mais R$ 78 mil. Tudo feito com recursos próprios do município.

Segundo o Prefeito Tide, “era preciso terminar essa obra. Houve um problema do Governo do Estado com a empreiteira e a obra parou. Tentamos intervir junto ao Governo, mas a coisa estava complicada e não podíamos ficar esperando eternamente. Ficou resolvido então de o município assumir a obra. A rodoviária está localizada no centro da cidade e nunca que terminava. Agora vai. Sertanópolis economizou e agora está colhendo os frutos desse trabalho. Veja quanta coisa foi feita em pouco tempo. A maioria com recursos próprios. Estamos administrando com muita seriedade e trabalho para fazer o melhor por Sertanópolis”, disse satisfeito.