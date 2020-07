Comerciantes da região protestam contra decreto estadual

Várias associações comerciais da região fizeram um protesto pacífico na manhã deste dia 06 de junho. O movimento foi organizado pela CACINP – Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Norte do Paraná. A adesão foi quase unânime, segundo nos informaram as Associações de várias cidades da região. Um comerciante disse que “a situação está insustentável e agora esse decreto colocou uma pá de cal sobre o comércio, principalmente das pequenas cidades que lutam para se manterem funcionando”, disse.

A Cacinp também produziu um manifesto em nome de todas as associações comerciais da região norte do Paraná e enviou para o Governo Estadual solicitando a flexibilização das atividades comerciais. O comercia tem ainda o apoio dos prefeitos da região e das Câmaras Municipais que apoiam o movimento dos comerciantes.

Confira algumas fotos dos municípios de Sertanópolis, Bela Vista do Paraíso, enviadas pela Aceb e Porecatu, produzidas pela nossa correspondente, Stelamaris Freitas.

