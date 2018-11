Concurso de Redação premia estudantes da Rede Municipal de Ensino de Bela Vista

O Departamento Municipal de Educação de Bela Vista do Paraíso realizou na manhã de terça-feira (6/11), no plenário da Câmara Municipal, a cerimônia de premiação do Concurso de Redação 2018.

Este ano, o concurso contou com a participação de alunos dos quintos anos das cinco escolas pertencentes à rede municipal de ensino e teve como tema: “O Brasil Que Eu Quero”.

Além de estimular a qualificação de suas competências linguísticas através da escrita, o certame também teve como objetivo fomentar o senso crítico e racional dos estudantes.

Todos os alunos que tiveram seus trabalhos selecionados foram premiados com medalhas de honra ao mérito e um kit de material escolar, assim como seus professores.

Já os autores das duas melhores redações, Isabela Zancheta Maurício e Alysson Ruan Silva Santos, ambos da Escola Municipal Dr. José Marcelino, também foram premiados com uma mini caixa de som.