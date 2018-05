Conhecendo o Executivo

Alunos do 4º ano da Escola Municipal Parigot de Souza estiveram na Prefeitura de Bela Vista do Paraíso, na última terça-feira, 15 de maio, onde conheceram de perto todos os setores do Departamento de Administração.

Acompanhados pelas professoras Lorena Raquel Pontes e Merie Helen Santini, as crianças puderam compreender melhor como funciona a rotina de trabalho dos servidores do Executivo.

Antes do término da visita, os alunos foram recepcionados pelo prefeito Edson Brene, em seu gabinete, onde sabatinaram o chefe do Executivo sobre o trabalho desenvolvido frente ao município e cobraram melhorias para sua escola e para os bairros onde moram.