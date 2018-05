Conseg de Bela Vista busca reativação das Câmeras de Segurança

No dia 14 de maio, na Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, aconteceu uma reunião do Conseg – Conselho de Segurança visando a instalação e reativação das câmeras de segurança em pontos estratégicos do município, com objetivo de proporcionar maior tranquilidade à população e combate efetivo à criminalidade e ocorrências policiais.

O encontro teve a participação do Pres. Da Câmara, vereador Rondinelli Belucci Meira e do Pres. Do Conseg, Hélio Salomão. Segundo Rondinelli, “várias câmeras de segurança foram instaladas em nosso município, mas infelizmente, a empresa que operava e fazia a manutenção dos equipamentos acabou fechando. Os equipamentos se deterioraram e muitos queimaram. Estamos procurando uma saída, através de uma parceria entre a Câmara Municipal, a Prefeitura e o Conselho de Segurança. Com certeza vamos resolver esse problema, fazendo com que os equipamentos voltem a ser operados e funcionem, trazendo a tranquilidade que a população precisa”, afirmou.

Também participaram da reunião a vice-presidente do Conseg, Eliane Barioni, o tesoureiro do Conseg, João Pelossi, o Procurador Jurídico da Prefeitura, Júlio César Moliani e o Contador da Prefeitura, Claudinei Oliveira.

O presidente do Conseg, Hélio Salomão acredita que, com a soma de esforços, será possível colocar o sistema em funcionamento de forma eficiente e constante. “Vamos unir a sociedade, o poder público e as pessoas que querem paz e tranquilidade para voltar a operar as câmeras, que são muito necessárias para a segurança de Bela Vista do Paraíso”, destacou.